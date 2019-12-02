"Князь Владимир" в Абхазии: как в Сухуме встретили круизный лайнер

Прибытие круизного лайнера в Сухуме ожидалось в 7:00 утра 2 декабря, но из-за погоды пришлось немного изменить график. В Сухумский порт теплоход зашел к 8:00.
Еще долго судно стояло не пришвартованным. На борту проводили все необходимые технические процедуры. Команда отработала проход до Сухума, установку на рейд, швартовку к действующему причалу и пограничные процедуры.
Несмотря на холод, с шести утра у морпорта собрались жители Сухума, которые ожидают захода круизного лайнера впервые за 26 лет.
В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.
Окончательное решение было принято по итогам абхазо-российской встречи между черноморскими портами двух стран, которая состоялась в Кабмине Абхазии 16 августа.
Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.
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