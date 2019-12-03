"Верьте в мечты!": звезды поздравили Sputnik с 5-летием на открытии ГУМ-катка

Известные актеры, бизнесмены, спортсмены и даже персонажи передачи "Спокойной ночи, малыши!", которые принимали участие в открытии ГУМ-катка, поздравили международное агентство и радио Sputnik с 5-летием и наступающим Новым годом.

Звезды пожелали медиагруппе Sputnik развиваться дальше и дарить читателям и слушателям побольше положительных эмоций.

"Желаю вашим читателям любви, счастья, гармонии, здоровья, чтобы все жили в мире и согласии. Верьте в сказки, мечты! С наступающим Новым годом!" – сказала фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Hello! Hola! Bonjour! Поздравляем вас с 5-летием! Говорите много, долго и на разных языках!" – пожелали Sputnik Хрюша и Каркуша, герои "Спокойной ночи, малыши!"

Не осталась незамеченной и высокотехнологичная новостная новогодняя елка Sputnik, установленная на главной площади страны. Звезды украсили ее шарами со своими автографами.

Этот уникальный инновационный арт-объект – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры универмага превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут по 19 января.

Оформление 14-го сезона ГУМ-катка приурочено к 55-летию детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

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