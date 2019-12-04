Потенциальная угроза: Путин высказался о расширении НАТО на восток

Приближение инфраструктуры НАТО к российским границам представляет собой одну из потенциальных угроз безопасности России, заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил нежелание альянса возвращаться к конструктивному диалогу с Россией.

Президент России Владимир Путин на военном совещании в резиденции Бочаров ручей напомнил собравшимся, что в Лондоне третьего-четвертого декабря проходит саммит НАТО. По словам Путина, этот альянс был создан для противодействия СССР.

"Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, но НАТО не только существует, но и развивается", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что в момент создания в НАТО входило 12 государств, а сейчас уже 29, а военные расходы составляют 70 процентов общемировых военных расходов.

Российский лидер предложил исходить из того, что расширение НАТО и развитие ее инфраструктуры вблизи российских границ является одной из потенциальных угроз безопасности нашей страны.

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