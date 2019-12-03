Российская угроза, споры и "рак мозга": что происходит с НАТО

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО, выступил за активизацию отношений с Россией, а также оспорил "диагноз" Макрона.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Североатлантический альянс должен быть готов размещать большие группировки войск за границей. Такое заявление сегодня в Лондоне, где состоится саммит лидеров НАТО, сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Чиновник сделал еще ряд заявлений на актуальные темы.

О перспективах Грузии и Украины

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО. При этом организация не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.



"НАТО решила еще на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остается. В то же время, мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции", - заявил генсек НАТО, отвечая на вопрос, когда Киев и Тбилиси могут получить приглашение.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.

В октябре в НАТО отметили прогресс в осуществленных Грузией реформах при подготовке возможного членства в альянсе и подчеркнули необходимость их продолжения.

По оценке генсека, в Грузии сегодня больше НАТО, чем было когда-либо раньше. Это и функционирующий в стране учебный центр НАТО, и тесные политические контакты с правительством.

О диалоге с Россией

Североатлантическому альянсу нужен диалог с Россией, несмотря на все существующие проблемы в отношениях Москвы и НАТО.

"Я очень верю в двухвекторный подход... Я не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией", - сказал Столтенберг, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран НАТО.

По его словам, Россия использует военную силу против Грузии и Украины, угрозам со стороны Москвы и киберугрозам в настоящее время противостоит НАТО.

Столтенберг отметил, что даже в самые "холодные" периоды холодной войны удавалось вести диалог с Россией.

По его словам, даже если отношения с Россией останутся напряженными в будущем, альянс все равно должен уметь "управлять" этими отношениями, не допуская острой конфронтации.

О "смерти мозга" Альянса

Йенс Столтенберг оспорил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Ранее президент Франции заявил, что координация внутри Североатлантического альянса полностью утрачена. По его словам, это можно охарактеризовать, как "смерть мозга" НАТО. Он также отметил несогласованные и агрессивные действия со стороны Турции, которая тоже является членом альянса.

Стотенберг с данной критикой не согласился, так как, по его словам, альянс активен и выполняет задачи. Генсек также отметил, что не стоит публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО.

"Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО", — сказал он, отметив, что, несмотря на разногласия стран — членов альянса, им всегда удается договариваться во имя общих интересов.

Саммит НАТО в Лондоне планировался как эпохальное событие, здесь собирались отпраздновать 70-летний юбилей этой организации и обсудить будущее альянс

Но отношения между отдельными членами блока сейчас накалены, и если на саммите хотя бы удастся формально сохранить видимость единства, для НАТО это уже будет достижением.

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