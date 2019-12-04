Ждать не долго: в Петербурге запустили обратный отсчет до Евро-2020

На пешеходном отрезке Большой Морской улицы в Санкт-Петербурге установлены часы, которые ведут отсчет времени до матча сборных России и Бельгии, которым 13 июня откроется в России чемпионат Европы по футболу.
В запуске обратного отсчета участвовали два известных бомбардира сборной России – лучший в истории, но уже завершивший карьеру игрока и начавший путь тренера Александр Кержаков и лучший по количеству забитых мячей среди выступающих сейчас футболистов Артем Дзюба.
Помимо часов, в Петербурге открыли центр выдачи Fan ID – паспортов болельщика, которые предназначены для идентификации зрителей, купивших билет на матчи чемпионата Европы 2020 в Петербурге.
В Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020, это игры в группе B Россия – Бельгия (13 июня), Россия – Финляндия (17 июня) и Бельгия – Финляндия (22 июня), а также одна четвертьфинальная встреча (3 июля).
Читайте также:
- Жеребьевка Евро-2020: Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией
- Форма сборной и контракт для Черчесова: новости российского футбола
- Талисман Евро-2020 спустился в Петербургское метро и посетил музей Фаберже