Ждать не долго: в Петербурге запустили обратный отсчет до Евро-2020

Часы в момент их запуска информировали, что до старта европейского футбольного форума остается 191 день.

На пешеходном отрезке Большой Морской улицы в Санкт-Петербурге установлены часы, которые ведут отсчет времени до матча сборных России и Бельгии, которым 13 июня откроется в России чемпионат Европы по футболу.

В запуске обратного отсчета участвовали два известных бомбардира сборной России – лучший в истории, но уже завершивший карьеру игрока и начавший путь тренера Александр Кержаков и лучший по количеству забитых мячей среди выступающих сейчас футболистов Артем Дзюба.

Помимо часов, в Петербурге открыли центр выдачи Fan ID – паспортов болельщика, которые предназначены для идентификации зрителей, купивших билет на матчи чемпионата Европы 2020 в Петербурге.

В Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020, это игры в группе B Россия – Бельгия (13 июня), Россия – Финляндия (17 июня) и Бельгия – Финляндия (22 июня), а также одна четвертьфинальная встреча (3 июля).

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