18:19 04 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.19
  • EUR71.11
Поиск
Видео

Ждать не долго: в Петербурге запустили обратный отсчет до Евро-2020

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102894/28/1028942897.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191204/1028943226/Zhdat-ne-dolgo-v-Peterburge-zapustili-obratnyy-otschet-do-Evro-2020.html

Часы в момент их запуска информировали, что до старта европейского футбольного форума остается 191 день.

На пешеходном отрезке Большой Морской улицы в Санкт-Петербурге установлены часы, которые ведут отсчет времени до матча сборных России и Бельгии, которым 13 июня откроется в России чемпионат Европы по футболу.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Черчесов об итогах жеребьевки Евро-2020: надеемся, что удача будет сопутствовать

В запуске обратного отсчета участвовали два известных бомбардира сборной России – лучший в истории, но уже завершивший карьеру игрока и начавший путь тренера Александр Кержаков и лучший по количеству забитых мячей среди выступающих сейчас футболистов Артем Дзюба.

Помимо часов, в Петербурге открыли центр выдачи Fan ID – паспортов болельщика, которые предназначены для идентификации зрителей, купивших билет на матчи чемпионата Европы 2020 в Петербурге.

В Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020, это игры в группе B Россия – Бельгия (13 июня), Россия – Финляндия (17 июня) и Бельгия – Финляндия (22 июня), а также одна четвертьфинальная встреча (3 июля).

Читайте также:

Теги:
Санкт-Петербург, Чемпионат Европы по футболу


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ледяное сердце Москвы: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Ждать не долго: в Петербурге запустили обратный отсчет до Евро-2020
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться