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Итальянские гостинцы: набережная Сухума готовится к высадке пальм

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Пальмы нитеносная вашингтония, подаренные столице и.о. главы города Каном Кварчия, высадят на набережной Сухума до конца 2019 года.

Посадку нитеносных вашингтоний в Сухуме начали в четверг 5 декабря. Деревья сажают на набережной от кафе "Пингвин" до площади перед Абхазским Госдрамтеатром.

Первую пальму на набережной высадил сам и.о. главы Сухума Кан Кварчия перед гостиницей "Ориенталь".

"Сегодня мы высадили первую пальму. Надеюсь, она будет не последняя. Уверен, что моему примеру последуют многие сухумчане, те, кто любит свой город. Если люди, которые имеют возможность, поддержат в таких благих делах, то мы будем только рады", - сказал он в интервью корреспонденту Sputnik.

Кварчия добавил, что при заказе саженцев получился небольшой просчет. Для озеленения набережной не хватило 12 пальм. Недостающие саженцы решил купить для столицы генеральный директор государственной компании "Абхазское морское пароходство" Даур Ардзинба.

Кан Кварчия подарил Сухуму 61 пальму вашингтонию, растения доставили из Италии.

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