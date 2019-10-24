Сохранить "визитку" Сухума: как на набережной спасают накренившиеся пальмы

Почему у одной из недавно высаженных на набережной Сухума пальм наклонились листья, может ли такое случиться с другими растениями, и что предпринимает администрация столицы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

16 октября на набережной Сухума стали высаживать молодые пальмы вместо тех, что были срублены. Старые пальмы были поражены вредителем (пальмовым мотыльком – ред.), и кроме как заменить их на новые, других вариантов не было.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Новые вместо старых

Из-за нашествия вредителей на набережной Сухума в начале октября срубили семь пальм. На их месте Коммунальное управление администрации столицы высадило молодые растения, которые предоставил Ботанический сад.

Однако некоторое время спустя макушка у одной из пальм накренилась практически до земли, и для того чтобы спасти насаждения, коммунальщики подняли листья, привязали их, а у основания всех семи вновь высаженных пальм установили подпорки.

"Мы укрепили высаженные пальмы, поливаем их, они должны прижиться, адаптироваться к новому месту. Здесь и приствольные лунки очень узкие, если бы они были высажены в открытой местности, было бы проще. Мы должны сохранить пальмы, так как это визитная карточка Абхазии", - сказала заместитель начальника Коммунального управления администрации Сухума Елена Атепина.

Специалист пояснила, что, когда высаживают новые деревья, всегда делают подпорки, чтобы они не наклонились и не упали.

"Пальмы росли в Ботаническом саду, там абсолютно другой грунт, здесь у нас море близко. Вообще пальмы трахикарпус приживается хорошо, если не приживутся, заменим на новые. Я считаю большим бедствием то, что у нас такая массовая гибель пальм", - подчеркнула она.

Елена Атепина рассказала, что планирует вместе с экологами пройтись по набережной, посмотреть, какие пальмы сильно поражены, и спилить их, а те деревья, которые можно сохранить, будут лечить.

"На следующей неделе обещают хорошую погоду, планируем пройтись, сделать инвентаризацию", - отметила заместитель начальник Коммунального управления администрации Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новые пальмы на набережной

Приживутся ли новые пальмы

Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар подчеркнул, что трахикарпус – самый массовый и естественным образом размножающийся вид пальм. В некоторых местах он растет самосевом, и его воспроизводство не представляет особых проблем.

"Конечно, если бы это были другие виды пальм, вероятность того, что они приживутся в это время года была бы нулевой. Но с учетом того, что трахикарпус такой неприхотливый вид, то вполне вероятно, что он приживется, тем более если посадить его с большим комом земли", - рассказал Дбар.

Пальмы вообще высаживают в теплое время года, но с учетом того, что на данный момент в Абхазии тепло, деревья на набережной приживутся, считает ученый.

"Для того чтобы пальмы прижились, они требуют определенного ухода, это, конечно, обязательно необходимо, потому что в любом случае они были высажены не в то время года", - подчеркнул директор Института экологии.

Трахикарпус неприхотлив к грунту, главное, чтобы у них было хорошее увлажнение, сказал Роман Дбар.

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