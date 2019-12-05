Путин: США планируют боевые операции в космосе

Министры иностранных дел стран НАТО признали космос одной из "сфер военной деятельности". Таким образом, космическое пространство приобретает такой же статус, как воздушное, земное, морское пространства и киберпространство.

Россия всегда выступала и продолжает выступать против милитаризации космоса, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по военной тематике с руководством Минобороны и предприятий оборонного-промышленного комплекса в Сочи. Однако он добавил, что в нынешних политических условиях стране нужно укреплять орбитальную группировку и ракетно-космическую отрасль в целом.

По словам Владимира Путина, ведущие страны ведут разработки современных космических систем военного и двойного назначения, а также совершенствуют уже имеющиеся технологии. Руководство США при этом "открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции", заявил президент.

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