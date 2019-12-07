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Зеленый коридор: Трамп лично займется вопросом виз для дипломатов из России

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С начала работы 74-й сессии Генассамблеи ООН США отказали в выдаче виз 18 российским делегатам. Этот вопрос был поднят на заседании организации по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении Соединенными Штатами обязательств вошел в итоговый доклад комитета.

Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой, которая сказывается на престиже США, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.

Постпред России принял участие во встрече дипломатов, которые представляют страны — члены Совбеза ООН, с американским лидером.

"Президент Трамп, конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить", — уточнил Небензя.

В октябре Москва направила в ООН обращение в связи с визовыми проблемами, организованными Вашингтоном. В комитете ООН по отношениям выразили обеспокоенность произошедшим, а генсек всемирной организации Антониу Гутерриш поддержал позицию российской стороны.

Государственный флаг США на здании американского посольства в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
Недопустимая ситуация: США отказали в визе дипломатам из России

Между тем четвертого декабря стало известно, что американские власти вновь не выдали визы российским чиновникам.

В ноябре отказ получили: делегация Федерального казначейства, которая должна была принять участие в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии и глава департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов, намеревавшийся посетить молодежный форум в Нью-Йорке.

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Теги:
Россия, ООН, США


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