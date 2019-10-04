"Крайнее неуважение": США вновь отказали в визах россиянам, ехавшим работать в ООН

Ранее США не выдали визы некоторым членам российской делегации, которые планировали участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (24-30 сентября).

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что США вновь не выдали визы некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи организации, передает РИА Новости.

"Вынуждены вновь заострить внимание на накопившихся и, к сожалению, не решающихся проблемах функционирования нашего общего разоруженческого механизма. Как вы помните, в апреле нам пришлось заблокировать работу комиссии по разоружению из-за невыдачи компетентными органами США въездных виз главе российской делегации", - сказал Полянский.

Полянский напомнил, что из-за визовых проблем на прошлой неделе под угрозой срыва оказалась работа российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Более того, тогда же американские власти практически в полном составе не допустили правительственную делегацию Российской Федерации до участия в 11-й конференции по содействию вступления в силу ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний)", - сказал дипломат.

"Сегодня мне приходится констатировать, что, к сожалению, американская сторона вновь проявила крайнее неуважение к своим обязательствам, к нам, да и ко всем собравшимся сегодня в зале. Из-за отсутствия виз у части наших экспертов российская делегация вновь поставлена в положение, не позволяющее нам принять полноценное участие в работе данной сессии первого комитета", - резюмировал Полянский.

Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам страны, которая принимает штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, и решает вопросы выдачи виз для ее посещения в индивидуальном порядке, заявили РИА Новости в госдепартаменте США.

"Я не могу комментировать данный конкретный случай. Могу лишь сказать в целом, что госдепартамент рассматривает каждый случай обращения за визой в отдельности", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом он ответил на вопрос, не являются ли случаи отказа виз российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.

Представитель госдепартамента также не стал комментировать предложение российской стороны перенести заседание комиссии ООН по разоружению из Нью-Йорка в Женеву.

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