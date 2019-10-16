Cветов о позиции ООН по невыдаче виз российским дипломатам: для США - пустой звук

Генсек ООН Антониу Гутерриш разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи, заявил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин.

"Я думаю, что самое главное к этому США не будут прислушиваться, для них эти все слова пустой звук. В отношениях с ООН они руководствуются собственными представлениями чего и как делать. Ключевая тема - это вопрос взносов США перед ООН, уплаты их, о чем несколько дней назад наш МИД говорил тоже. Американцы не платят и эти неплатежи длятся годами, причем Трамп сказал, что они не собираются платить этот миллиард, а заплатят столько сколько они сочтут нужным. Вот реакция страны пребывания ООН к тому, что какие обязательства он должны выполнять перед ООН. Поэтому здесь чиновники госдепа выслушают и пропустят мимо ушей. Страны, которые обозначены чтобы поддержали позицию России, кроме Китая, все остальные, их представители постоянно сталкиваются с тем, что им не дают визы. Ведь была угроза, что президенту Ирана не дадут визу. Если мы не найдем адекватного ответа, также ущемив американских дипломатов, они будут это продолжать. У них есть свои представления как нужно обращаться с дипломатическими представителями других стран. Американцы будут этой позиции следовать", - сказал Светов в эфире радио Sputnik.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 10 человек, включая его, не получили визы США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В Кремле отметили, что такими действиями Вашингтон нарушает международный обязательства, взятые на себя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту ситуацию тревожной и неприятной.

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