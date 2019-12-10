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Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck в Лос-Анджелесе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191210/1028988792.html

Руководитель компании Tesla Motors Илон Маск прокатился на новом пикапе Cybertruck по Лос-Анджелесу.

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль - за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами - от 69 990 долларов.

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