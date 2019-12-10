Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Ранее исполком организации единогласно принял решение ввести санкции против России и лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Российские спортсмены не смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, в течение четырех лет.

Допуск получат только “чистые” спортсмены, соревноваться они смогут в нейтральном статусе.

"Любое наказание - так повелось еще со времен римского права - должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения - и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", - сказал Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате".

По его словам, если при этом принимаются решения о коллективных наказаниях, "есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие".

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