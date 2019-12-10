Прийти, увидеть, обезвредить: МЧС Абхазии утилизировало взрывоопасные предметы

Сообщается, что были утилизированы: противотанковая граната ПГ-7, три противопехотных мины ПМН-2, ручная граната Ф-1, две ВОГ-25, один запал от гранаты УЗРГМ.

Сотрудники обнаружили взрывоопасные предметы в Сухуме 9 декабря.

Разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов входит в компетенцию только специальной саперной части МЧС.

Обезвреживание боеприпасов - приведение боеприпасов в состояние, исключающее возможность их самопроизвольного взрыва.

Невзорвавшийся боеприпас или взрывоопасные предметы, как правило, должны уничтожаться на месте путем их подрыва. Если не представляется возможным или целесообразным уничтожать их на месте по причинам безопасности или экологическим соображениям, таким как близость зданий или объектов, то сотрудники МЧС должны обезвредить боеприпасы путем их нейтрализации или приведения в безопасное состояние, а затем перевезти их в надлежащее место для последующего уничтожения.

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