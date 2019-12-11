"Нет смысла в участии": боксеры из России не поедут на Олимпиаду без флага

Исполком WADA лишил на четыре года Россию права участвовать в крупнейших международных соревнованиях и выступать в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, рассказал РИА Новости генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", — сказал Кремлев.

Кремлев также прокомментировал сообщения о том, что Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года и Кубка мира в 2020 году.

"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — отметил Кремлев.

Генсек Федерации бокса России выразил мнение, что допинг не проблема России, а проблема всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно, либо конкретную федерацию".

В понедельник 9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Всемирное антидопинговое агентство передало Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) информацию о 66 российских атлетах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории.

WADA также выявило и направило информацию о предполагаемых случаях антидопинговых нарушений в Международную федерацию тяжелой атлетики (41 спортсмен), Объединенный мир борьбы (1 спортсмен), Всемирную федерацию тхэквондо (2 спортсмена) и Международную федерацию каноэ (1 спортсмен). Также дела против двух спортсменов были возбуждены Международным союзом биатлонистов.

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