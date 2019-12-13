Его я буду бить особенно сильно: Хабиб рассказал о бое с Фергюсоном

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем настрое на предстоящий бой с американцем Тони Фергюсоном.
Хабиб уверен, что он сильнее своего соперника, превосходит его физически. Однако российский боец отметил, что считает американца серьезным соперником.
"Его я буду бить особенно сильно", - заявил Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою.
26 ноября Хабиб подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Бруклине.
Не исключено, что бой против Тони Фергюсона станет для Хабиба Нурмагомедова последним в UFC, однако эту тему сам Хабиб пока не комментирует.
Смотрите также:
- Суровые боливийские женщины: как проходят бои Чолитас
- Батал Чежия дал оценку бою за звание чемпиона мира среди молодежи