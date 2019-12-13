17:55 13 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.23
  • EUR70.43
Поиск
Видео

Его я буду бить особенно сильно: Хабиб рассказал о бое с Фергюсоном

Получить короткую ссылку
75 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102901/16/1029011665.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191213/1029012347/Ego-ya-budu-bit-osobenno-silno-Khabib-rasskazal-o-boe-s-Fergyusonom-.html

Бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном пройдет в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем настрое на предстоящий бой с американцем Тони Фергюсоном.

Хабиб уверен, что он сильнее своего соперника, превосходит его физически. Однако российский боец отметил, что считает американца серьезным соперником.

"Его я буду бить особенно сильно",  - заявил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою.

26 ноября Хабиб подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Бруклине.

Не исключено, что бой против Тони Фергюсона станет для Хабиба Нурмагомедова последним в UFC, однако эту тему сам Хабиб пока не комментирует.

Смотрите также:

 

 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Золотая работа: жизнь и судьба ювелира из Очамчыры
Его я буду бить особенно сильно: Хабиб рассказал о бое с Фергюсоном
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться