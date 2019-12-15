Сенат США одобрил санкции против Турции: чем ответит Анкара

Сенат США проголосовал за законопроект о введении санкций против Турции, и в ближайшее время отношения между Вашингтоном и Анкарой значительно ухудшатся.

Сенат США по международным делам проголосовал за законопроект о введении санкций в отношении Турции. Но подписанием этого документа Трамп может загнать себя в угол, ведь от Анкары уже последовала резкая реакция.

"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, "приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Документ ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

К чему приведет обострение конфликта - смотрите в нашем видео.

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