Эксперт об отношениях США и Турции: Трамп ведет себя как "слон в посудной лавке"

Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик (американская база, находящаяся на юге Турции, – ред.) и Кюреджик (юго-восток Турции, - ред.)", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул Чавушоглу, если Соединенные Штаты откажутся поставлять Турции самолеты F-35, Анкара может приобрести российские истребители.

Ранее Чавушоглу заявил, что покупка российских зенитных комплексов С- 400 - это не политический вопрос, поскольку Турция до этого обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя в эфире радио Sputnik заявление главы турецкого МИД, не исключил возможность закрытия Анкарой американских военных баз.

"Все это происходит из-за неправильной политики президента США на Ближнем Востоке - Трамп ведет себя как слон в посудной лавке, он со всеми перессорился. Раньше Турция была в фарватере внешней политики США, а сегодня Соединенные Штаты вмешиваются в политику Турции. Вашингтону не нравится, что Анкара закупает у нас оружие, что Турция настроена дружески по отношению к России, ее президенту. США пытаются указывать президенту Турции, что ему можно делать, а чего нельзя, хотят навязать Тайипу Эрдогану свое мнение. Но на Ближнем Востоке так не действуют. Естественно, что Турция принимает ответные меры, и они могут быть в виде закрытия американских военных баз. Если и дальше Трамп будет давить на Эрдогана, заставлять его действовать в интересах США, то не исключено, что турки пойдут на такие меры ", - считает Олег Глазунов.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

Поставки, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции.

Анкара отказалась идти на уступки. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы встанут на вооружение в апреле 2020 года.

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