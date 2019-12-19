Путин рассказал о причинах давления на Sputnik в Эстонии

Глава государства возмутился мерами давления на российское агентство Sputnik в Эстонии. Он отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik не должны остаться незамеченными. Об этом российский лидер заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
"Вы делаете многое, попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными", — сказал президент.
Принятие государством мер, связанных с ограничениями, не будет эффективным. В Прибалтике есть деятели, которые пытаются "растаскивать" народы. Эстонские власти боятся Sputnik Estonia, потому что журналисты говорят правду, отметил Путин.
Президент уверен, что свобода слова является основополагающей, и страна будет делать все возможное, чтобы защитить издание.
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