Есть дела: что нужно успеть сделать до Нового года

О том, что нужно успеть сделать до того как куранты сообщат о наступлении нового 2020 года, в обзоре агентства Sputnik Абхазия.

До Нового года осталось чуть больше десяти дней, но еще не поздно сделать несколько полезных вещей и подвести черту под 2019-м, чтобы с чистой совестью и новыми силами шагнуть в 2020-й.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей

Конец года – самое время избавиться от ненужных вещей, которые занимаются лишнее место, но которые так жалко выкидывать или отдавать. Согласитесь, ведь у каждого есть любимое пальто, покрывшееся катышками, но такое уютное. Избавившись от него, вы найдете прекрасный повод побаловать себя и сделать подарок к празднику.

CC0 Сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей

А генеральную уборку из обязательства можно превратить в психотерапию. Ведь в чистом доме и мыслится лучше, а во время уборки можно поразмыслить о прошедшем годе, а кому-то, может, повезет найти спрятанные и забытые деньги.

Записаться в спортзал или похудеть

Если каждый понедельник каждого месяца вы обещали себе похудеть или записаться в спортзал, чтобы привести себя в форму, но булочки в соседней пекарне были против, то у вас еще есть время скинуть парочку килограммов и встретить Новый год в здоровом теле и духе. А если не получится, то абонемент после многочисленных застолий все равно пригодится.

CC0 Записаться в спортзал или похудеть

Составить новогоднее меню и удивить гостей

Чтобы не стоять в очередях в магазинах в канун Нового года, можно заранее составить праздничное меню и закупить хотя бы часть продуктов. Пройдитесь по страничкам интернет-блогеров и вдохновитесь новыми рецептами, чтобы удивить гостей и близких необычными закусками или сладостями.

Успеть на предновогодние распродажи

Новогоднее настроение создают не только гирлянды на улицах, "Иван Васильевич" в телевизоре или Franc Sinatra из колонок, но и распродажи в магазинах.

CC0 Успеть на предновогодние распродажи

Не пропустите шанс купить те самые сапожки, на которые вы не решались целый год, с тридцати-, а если повезет и пятидесятипроцентной скидкой.

Время смелых поступков

Весь год не решались отправиться в кругосветное путешествие, прыгнуть с парашютом, забраться на Эверест, поплавать в океане с акулами, полетать на воздушном шаре? Так закончите год так, чтобы запомнить его на всю жизнь и задать высокую планку году грядущему.

Раздать долги

В новый год не принято входить со старыми долгами. Лучше вспомните, кому вы задолжали, ведь неизвестно, какие финансовые сюрпризы вас ждут в будущем. Возможно, придется вновь обратиться к тем же заемщикам. Лучше не испытывать их доверие.

Купить подарки

К сожалению, не все подарки к Новому году приносит Дед Мороз, некоторые приходится покупать самому. Чтобы не пришлось покупать готовые наборы Old Spice или носки со снежинками, лучше заняться подарками раньше и тогда, возможно, вам достанутся оригинальные хенд-мейды или редкие серии коллекционных LOL.

CC0 Купить подарки

Пересмотреть новогодние фильмы

Чтобы создать праздничное настроение, обязательно найдите время на просмотр любимых новогодних мелодрам или комедий. Для волшебного настроения подойдет "Гарри Поттер", чтобы поплакать и посмеяться одновременно проведите время с Бриджит Джонс, для романтического вечера "Реальная любовь".

Запланировать отпуск

Новогодние каникулы закончатся быстро, и вскоре придется вновь окунуться в рабочие будни. А пока турфирмы предлагают "горячие" путевки, лучше продумать заранее, куда вам хочется слетать – к теплым морям или ледяным пейзажам.

CC0 Запланировать отпуск

Подвести итоги и поставить цели

Если вы составляли список целей в прошлом году, настало время признаться, сколько пунктов из него выполнено, а чего так и не удалось сделать. Но не расстраивайтесь, нереализованные цели можно перенести на следующий год или просто придумать новые.

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