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Есть дела: что нужно успеть сделать до Нового года

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Новый год 2020 (13)
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Sputnik Абхазия
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О том, что нужно успеть сделать до того как куранты сообщат о наступлении нового 2020 года, в обзоре агентства Sputnik Абхазия.

До Нового года осталось чуть больше десяти дней, но еще не поздно сделать несколько полезных вещей и подвести черту под 2019-м, чтобы с чистой совестью и новыми силами шагнуть в 2020-й.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей

Конец года – самое время избавиться от ненужных вещей, которые занимаются лишнее место, но которые так жалко выкидывать или отдавать. Согласитесь, ведь у каждого есть любимое пальто, покрывшееся катышками, но такое уютное. Избавившись от него, вы найдете прекрасный повод побаловать себя и сделать подарок к празднику.

© CC0
Сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей

А генеральную уборку из обязательства можно превратить в психотерапию. Ведь в чистом доме и мыслится лучше, а во время уборки можно поразмыслить о прошедшем годе, а кому-то, может, повезет найти спрятанные и забытые деньги.

Записаться в спортзал или похудеть

Если каждый понедельник каждого месяца вы обещали себе похудеть или записаться в спортзал, чтобы привести себя в форму, но булочки в соседней пекарне были против, то у вас еще есть время скинуть парочку килограммов и встретить Новый год в здоровом теле и духе. А если не получится, то абонемент после многочисленных застолий все равно пригодится.

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Записаться в спортзал или похудеть

Составить новогоднее меню и удивить гостей

Чтобы не стоять в очередях в магазинах в канун Нового года, можно заранее составить праздничное меню и закупить хотя бы часть продуктов. Пройдитесь по страничкам интернет-блогеров и вдохновитесь новыми рецептами, чтобы удивить гостей и близких необычными закусками или сладостями.

Успеть на предновогодние распродажи

Новогоднее настроение создают не только гирлянды на улицах, "Иван Васильевич" в телевизоре или Franc Sinatra из колонок, но и распродажи в магазинах.

© CC0
Успеть на предновогодние распродажи

Не пропустите шанс купить те самые сапожки, на которые вы не решались целый год, с тридцати-, а если повезет и пятидесятипроцентной скидкой.

Время смелых поступков

Весь год не решались отправиться в кругосветное путешествие, прыгнуть с парашютом, забраться на Эверест, поплавать в океане с акулами, полетать на воздушном шаре? Так закончите год так, чтобы запомнить его на всю жизнь и задать высокую планку году грядущему.

Раздать долги

В новый год не принято входить со старыми долгами. Лучше вспомните, кому вы задолжали, ведь неизвестно, какие финансовые сюрпризы вас ждут в будущем. Возможно, придется вновь обратиться к тем же заемщикам. Лучше не испытывать их доверие.

Купить подарки

К сожалению, не все подарки к Новому году приносит Дед Мороз, некоторые приходится покупать самому. Чтобы не пришлось покупать готовые наборы Old Spice или носки со снежинками, лучше заняться подарками раньше и тогда, возможно, вам достанутся оригинальные хенд-мейды или редкие серии коллекционных LOL.

© CC0
Купить подарки

Пересмотреть новогодние фильмы

Чтобы создать праздничное настроение, обязательно найдите время на просмотр любимых новогодних мелодрам или комедий. Для волшебного настроения подойдет "Гарри Поттер", чтобы поплакать и посмеяться одновременно проведите время с Бриджит Джонс, для романтического вечера "Реальная любовь".

Запланировать отпуск

Новогодние каникулы закончатся быстро, и вскоре придется вновь окунуться в рабочие будни. А пока турфирмы предлагают "горячие" путевки, лучше продумать заранее, куда вам хочется слетать – к теплым морям или ледяным пейзажам.

© CC0
Запланировать отпуск

Подвести итоги и поставить цели

Если вы составляли список целей в прошлом году, настало время признаться, сколько пунктов из него выполнено, а чего так и не удалось сделать. Но не расстраивайтесь, нереализованные цели можно перенести на следующий год или просто придумать новые.

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Темы:
Новый год 2020 (13)
Теги:
Новый года в Абхазии, новый год


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