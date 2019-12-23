Успехи в образовании и культуре: Россотрудничество рассказало о десятилетней работе

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. За десять лет работы Россотрудничества в Абхазии значительная работа проведена в области образования, заметил Вадим Чеха. Об это он рассказал в пресс-центре Sputnik Абхазия.
"В первую очередь речь идет об отборе абхазских абитуриентов на квоту, в этом отношении квота и процесс отбора постепенно трансформировались. Имеется в виду, что результатом отбора должно быть полное удовлетворение в первую очередь потребностей, связанных с российско-абхазским экономическим взаимодействием", - сказал руководитель представительства Россотрудничества.
Еще одно направление взаимодействия Абхазии и России – культурное, оно очень обширно и многогранно. Представительство Россотрудничества проводит разнообразные мероприятия в сфере культуры, сказал Вадим Чеха.
Также важна работа с образовательными и культурными учреждениями в области дополнительного образования, сказал руководитель представительства Россотрудничества.
"Это проведение уроков, в том числе уроков мужества, это проведение различного рода мероприятий для подрастающего поколения детей. Наши представители приходят в школы, занимаются с детьми, проводят различные выставки, другие мероприятия", - сказал он.
Важная часть работы Россотрудничества – поддержание исторической памяти, заметил Вадим Чеха.
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