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Успехи в образовании и культуре: Россотрудничество рассказало о десятилетней работе

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Россотрудничество начало работать в Абхазии 18 декабря 2009 года, о том, какие проекты реализованы с тех пор, в пресс-центре Sputnik рассказал руководитель представительства Вадим Чеха.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. За десять лет работы Россотрудничества в Абхазии значительная работа проведена в области образования, заметил Вадим Чеха. Об это он рассказал в пресс-центре Sputnik Абхазия.

"В первую очередь речь идет об отборе абхазских абитуриентов на квоту, в этом отношении квота и процесс отбора постепенно трансформировались. Имеется в виду, что результатом отбора должно быть полное удовлетворение в первую очередь потребностей, связанных с российско-абхазским экономическим взаимодействием", - сказал руководитель представительства Россотрудничества.

Еще одно направление взаимодействия Абхазии и России – культурное, оно очень обширно и многогранно. Представительство Россотрудничества проводит разнообразные мероприятия в сфере культуры, сказал Вадим Чеха.

Вадим Чеха
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чеха о роли Россотрудничества в развитии Абхазии: взаимообогащение двух стран

Также важна работа с образовательными и культурными учреждениями в области дополнительного образования, сказал руководитель представительства Россотрудничества.

"Это проведение уроков, в том числе уроков мужества, это проведение различного рода мероприятий для подрастающего поколения детей. Наши представители приходят в школы, занимаются с детьми, проводят различные выставки, другие мероприятия", - сказал он.

Важная часть работы Россотрудничества – поддержание исторической памяти, заметил Вадим Чеха.

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