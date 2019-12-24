Гуманитарная миссия: 10-летие работы Россотрудничества в Абхазии отметили в Сухуме

Российский центр науки и культуры начал работать в Абхазии 18 декабря 2009 года. О том, что удалось сделать за этот период, обсудили на круглом столе, посвященном гуманитарному сотрудничеству Абхазии и России.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Круглый стол "Гуманитарное сотрудничество Абхазии и России: итоги и перспективы", приуроченный к десятилетию работы в республике Российского центра науки и культуры, состоялся в Сухуме 24 декабря.

Открывая встречу, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что круглый стол проходит в рамках международного гуманитарного интеллектуального клуба "Диалог".

"За десять лет сделано достаточно много, предстоит многое еще сделать, не мне оценивать этот путь, в этом отношении мы бы хотели услышать от вас возможные акценты дальнейшей нашей работы", - сказал Чеха.

Затем он предоставил слово советнику президента Абхазии по культуре Владимиру Зантария.

"Позвольте поздравить вас с замечательной датой – десятилетием работы. За это время, конечно, было много событий, мне лично очень нравится, что работники Россотрудничества стараются быть в постоянном контакте с нами, со всеми, кто имеет отношение к развитию науки и культуры", - отметил Зантария.

При реализации того или иного проекта Россотрудничество вникает в суть проблемы для того, чтобы работа в области развития культуры, образования, спорта была эффективной, подчеркнул советник главы государства.

"Вы знаете о том, что Россотрудничество занимается вопросами направления на учебы в вузы Российской Федерации по целевому направлению, это очень тонкая и непростая работа", - сказал Владимир Зантария.

© Sputnik Круглый стол "Гуманитарное сотрудничество Абхазии и России

Говоря о работе организации в области культуры, министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия заметила, что сложно оценить масштабную деятельность, которую Россотрудничество реализовало за десять лет.

"Хочу отдельно заметить, что у Министерства культуры и Россотрудничества сложились теплые, дружеские, профессиональные отношения. Сложно переоценить все, что вы делаете, это условие для беспрерывного культурного диалога. Хочется выразить особую благодарность Россотрудничеству за ту возможность, которую получают каждый год наши студенты, которые учатся в ведущих российских вузах", - заметила она.

Председатель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа сказал, что Россотрудничество участвует во многих мероприятиях, которые проводятся в республике, к примеру, в Ботаническом саду, где ежегодно отмечают очередную годовщину со дня рождения Пушкина.

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский отметил, что работа Россотрудничества нужная и востребованная.

"Потому что сфера культуры создает необходимый базис для других отношений, экономических, политических. Поэтому мы ценим работу Россотрудничества, это наши младшие братья", - сказал он.

Среди выступивших на круглом столе – руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

"Вадим Витальевич, скажу вашими словами, которые вы произнесли на юбилее миротворческой миссии в Абхазии. Вы сказали очень интересную фразу о том, что военная миротворческая миссия остановилась, но гуманитарная продолжилась. Это одна из составляющих частей деятельности Россотрудничества – продолжение гуманитарной миротворческой миссии", - сказал он.

Руслан Бганба пожелал успехов Россотрудничеству в работе по проведению образовательных и культурных проектов в республике.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Абхазия работает с 18 декабря 2009 года.

Основные задачи представительства Россотрудничества в Абхазии: развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей между Россией и Абхазией, культурно-просветительская деятельность среди российских соотечественников, проживающих в республике, развитие контактов по линии международных, региональных и национальных организаций.

Читайте также: