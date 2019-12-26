Огонь из "Тигра": испытание новейшего комплекса "Гибка-С"

На кадрах видны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет (ЗУР) по воздушным целям. При этом стрельбы выполняются не только со стоящего "Тигра", но и при его движении.

Комплекс "Гибка-С" обеспечивает дистанционный пуск зенитных ракет всех типов, применяемых на российских переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК).

"Тигр-М" - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль.

Войсковая ПВО Вооруженных сил 26 декабря празднует 104-ю годовщину со дня образования.

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