Огонь из "Тигра": испытание новейшего комплекса "Гибка-С"

На кадрах видны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет (ЗУР) по воздушным целям. При этом стрельбы выполняются не только со стоящего "Тигра", но и при его движении.
Комплекс "Гибка-С" обеспечивает дистанционный пуск зенитных ракет всех типов, применяемых на российских переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК).
"Тигр-М" - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль.
Войсковая ПВО Вооруженных сил 26 декабря празднует 104-ю годовщину со дня образования.
Смотрите также:
-
Локализавать и ликвидировать: кадры совместных учений России и Сирии в Средиземном море
-
Дело техники: зенитчики России и Египта провели боевые учения ПВО