Локализавать и ликвидировать: кадры совместных учений России и Сирии в Средиземном море

Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря.
Целью учений было повышение взаимодействия между вооруженными силами России и Сирии - для успешной борьбы с незаконными вооруженными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.
Руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев сообщил, что тактические группы, состоящие из российских и сирийских кораблей, выполняют совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.
"На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские военные находятся в Арабской республике с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
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