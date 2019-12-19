Локализавать и ликвидировать: кадры совместных учений России и Сирии в Средиземном море

В маневрах были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря.

Целью учений было повышение взаимодействия между вооруженными силами России и Сирии - для успешной борьбы с незаконными вооруженными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.

Руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев сообщил, что тактические группы, состоящие из российских и сирийских кораблей, выполняют совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.

"На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские военные находятся в Арабской республике с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.