Марш на восток: как НАТО будет "репетировать" войну с Россией

Учения НАТО "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020) станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет.

Немецкое издание Junge Welt опубликовало статью, в которой говорится, что учения НАТО "Защитник Европы — 2020", которые начнутся в начале следующего года, станут "репетицией" наступления на случай войны с Россией, сообщает РИА Новости.

Автор статьи пишет, что, согласно сценарию учений, американских военных перебросят в Западную Европу через Атлантику, а затем в Польшу и Прибалтику, чтобы разместить их "поближе к российской границе". Сделано это будет для того, чтобы проверить эффективность логистики на пути движения войск в Европу.

Экспертное сообщество отреагировало на эту информацию. В частности, генерал-майор Сергей Липовой, председатель президиума общественной организации "Офицеры России", комментируя "репетицию", заявил, что у НАТО нет военного превосходства над Россией.

По словам Липового, чтобы "реально вести боевые действия с Россией", НАТО нужно на постоянной основе размещать огромный военный контингент в восточной Европе и странах Балтии, но "денег на это нет".

"А даже если бы были – это было бы бессмысленным, поскольку реального военного превосходства над Россией у НАТО нет. Поэтому все подобные учения – лишь демонстрация и попытка оправдать перед гражданами Европы огромные финансовые затраты альянса, пугая угрозой России", - сказал эксперт.

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