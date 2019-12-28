Tesla из России: гаражные умельцы из Подмосковья собрали копию машины Илона Маска

Несмотря на то, что Tesla Cybertruck поступит в массовое производство только в 2021 году, на улицах Москвы и Подмосковья уже иожно увидеть копию нашумевшего электропикапа.
Фанаты Маска и по совместительству гаражные умельцы из Москвы превратили старую "девятку" в копию Tesla Cybertruck.
На сборку такого авто ушло около 80 тысяч рублей. Теперь владельцы продают свой автомобиль за 666 666 рублей.
Сам Маск пока никак не отреагировал на российскую версию своего автомобиля.
Tesla представила бронированный пикап Cybertruck в конце ноября текущего года. По данным Маска, предзаказ на "кибертрак" уже сделали 250 тысяч человек.
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