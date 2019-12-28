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Tesla из России: гаражные умельцы из Подмосковья собрали копию машины Илона Маска

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Российские инженеры-любители из Химок собрали копию автомобиля Tesla Cybertruck из ВАЗ-2109 и подручных материалов.

Несмотря на то, что Tesla Cybertruck поступит в массовое производство только в 2021 году, на улицах Москвы и Подмосковья уже иожно увидеть копию нашумевшего электропикапа.

Илон Маск прокатился на Cybertruck по Лос-Анджелесу
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Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck в Лос-Анджелесе

Фанаты Маска и по совместительству гаражные умельцы из Москвы превратили старую "девятку" в копию Tesla Cybertruck.

На сборку такого авто ушло около 80 тысяч рублей. Теперь владельцы продают свой автомобиль за 666 666 рублей.

Сам Маск пока никак не отреагировал на российскую версию своего автомобиля.

Tesla представила бронированный пикап Cybertruck в конце ноября текущего года. По данным Маска, предзаказ на "кибертрак" уже сделали 250 тысяч человек.

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Теги:
Элон Маск


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Tesla из России: гаражные умельцы из Подмосковья собрали копию машины Илона Маска
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