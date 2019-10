Достучаться до Илона Маска: глава SpaceX выступил на кубанском бизнес-форуме

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск вышел в эфир на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" и выступил перед предпринимателями, передает РИА Новости.

Кубанские предприниматели, участвующие в форуме, специальные задержались до позднего вечера, чтобы послушать Маска. Они подходили к местам трансляции заранее и занимали места. Некоторые пришли в костюмах космонавтов и в скафандрах.

"Привет. Если что-то будет непонятно - спрашивайте, потому что я хочу быть полезен этой аудитории", - сказал Маск, обратившись к участникам форума. Этим он вызвал их аплодисменты.

Гендиректор Tesla Илон Маск также отметил, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными.

"Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России", — сказал Маск.

Кроме того, он поделился с участниками форума мыслями о необходимости быть полезным окружающим.

"Если ты что-то делаешь, ты должен быть полезен людям. Самое сложное — это сделать по-настоящему нужное. И я выражаю уважение тем, кто по-настоящему что-то нужное делает", — подчеркнул он.

Предложение краснодарца

Также в ходе беседы Маск выразил готовность рассмотреть операционную систему для электромобилей, которую разработал житель Краснодара.

Во время ожидания прямой линии Алексей Игнатьев, сам владелец электромобиля Tesla, рассказал, что создал операционную систему — более простую, чем та, которая стоит на электромобилях Маска. По словам Игнатьева, его операционка работает быстрее. Во время прямой линии с Маском организаторы форума спросили его, не заинтересует ли его разработка краснодарца.

"Да, конечно. Да, я думаю, что можно мои контакты дать", — сказал Маск.

Далее Маска спросили, не задумывался ли он о создании производства в России.

"Может быть, когда-нибудь можно создать фабрику в России", — ответил Маск.

В завершение беседы организаторы пригласили Маска в следующем году приехать к ним на форум лично. Тот отказался, но участники форума ответили аплодисментами.

"У меня очень забитый график. Но есть такое ощущение, что вы классные. Я желаю вам удачи в ваших дальнейших предприятиях", — сказал основатель SpaceX.

Краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него.

Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на такое приглашение фразой "Язык хорошо подвешен", написанной в Twitter на русском языке.

Форум "Дело за малым!" проходит 18 — 19 октября в Краснодаре. По данным организаторов, на нем зарегистрировались более 30 тысяч предпринимателей из 68 регионов, а также тех, кто хочет ими стать, запланировано выступление более 200 спикеров, в программе заявлено порядка ста мероприятий.

