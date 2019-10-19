Достучаться до Илона Маска: глава SpaceX выступил на кубанском бизнес-форуме

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск вышел в эфир на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" и выступил перед предпринимателями, передает РИА Новости.
Кубанские предприниматели, участвующие в форуме, специальные задержались до позднего вечера, чтобы послушать Маска. Они подходили к местам трансляции заранее и занимали места. Некоторые пришли в костюмах космонавтов и в скафандрах.
"Привет. Если что-то будет непонятно - спрашивайте, потому что я хочу быть полезен этой аудитории", - сказал Маск, обратившись к участникам форума. Этим он вызвал их аплодисменты.
Гендиректор Tesla Илон Маск также отметил, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными.
"Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России", — сказал Маск.
Кроме того, он поделился с участниками форума мыслями о необходимости быть полезным окружающим.
"Если ты что-то делаешь, ты должен быть полезен людям. Самое сложное — это сделать по-настоящему нужное. И я выражаю уважение тем, кто по-настоящему что-то нужное делает", — подчеркнул он.
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Предложение краснодарца
Также в ходе беседы Маск выразил готовность рассмотреть операционную систему для электромобилей, которую разработал житель Краснодара.
"Да, конечно. Да, я думаю, что можно мои контакты дать", — сказал Маск.
Далее Маска спросили, не задумывался ли он о создании производства в России.
"Может быть, когда-нибудь можно создать фабрику в России", — ответил Маск.
В завершение беседы организаторы пригласили Маска в следующем году приехать к ним на форум лично. Тот отказался, но участники форума ответили аплодисментами.
"У меня очень забитый график. Но есть такое ощущение, что вы классные. Я желаю вам удачи в ваших дальнейших предприятиях", — сказал основатель SpaceX.
Краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него.
Форум "Дело за малым!" проходит 18 — 19 октября в Краснодаре. По данным организаторов, на нем зарегистрировались более 30 тысяч предпринимателей из 68 регионов, а также тех, кто хочет ими стать, запланировано выступление более 200 спикеров, в программе заявлено порядка ста мероприятий.
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