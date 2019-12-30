Обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

В воскресенье 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными между Киевом, ДНР и ЛНР. Он прошел в Донбассе.

На Украину вернулись 76 силовиков, а в Донецк и Луганск 124 ополченца.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами до конца года по формуле "всех на всех" была достигнута на саммите "Нормандской четверки" в Париже. Также лидеры приняли решение о полном прекращении огня на линии соприкосновения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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