20:09 30 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.34
Поиск
Видео

МИД России анонсировал комплексный ответ на действия против Sputnik Эстония

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik / Россия-1 / Россия-24
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102912/42/1029124236.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191230/1029124291/MID-Rossii-anonsiroval-kompleksnyy-otvet-na-deystviya-protiv-Sputnik-Estoniya.html

В МИД России оценили угрозы официального Таллина в адрес работников "Sputnik Эстония" с требованием до нового года разорвать контракты с МИА "Россия сегодня".

Ранее в Эстонии пригрозили завести уголовные дела против сотрудников Sputnik, если они до начала 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, от них требуют покинуть помещение, которое они арендуют в Таллине, до конца февраля следующего года. Сотрудникам Sputnik также приостановили переводить зарплату банки.

"В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным", — сказала официальный спикер российского МИДа Мария Захарова.

Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
© Sputnik / Владимир Астапкович
"За Эстонию стыдно": Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik

Она также отметила, что Россия понимает, какое влияние на медиасферу Эстонии оказывает Лондон. По ее словам, журналистские объединения в стране находятся во взаимодействии со структурами, финансируемыми из Британии и готовят доклады о том, как противостоять российской информационной угрозе.

В МИД Эстонии заявили, что предпринятые меры - санкционная политика Евросоюза. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не стала скрывать, что ответные меры России будут чувствительными. После шантажа журналистов Мария Захарова появилась на пресс-конференции в жилете желтого цвета в знак поддержки СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что эстонским властям самим стоит распустить себя в случае продолжения угроз.

Читайте также:

Теги:
МИД, Мария Захарова, Таллин


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дед Мороз и его "коллеги" в разных странах мира
МИД России анонсировал комплексный ответ на действия против Sputnik Эстония
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться