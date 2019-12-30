МИД России анонсировал комплексный ответ на действия против Sputnik Эстония

В МИД России оценили угрозы официального Таллина в адрес работников "Sputnik Эстония" с требованием до нового года разорвать контракты с МИА "Россия сегодня".

Ранее в Эстонии пригрозили завести уголовные дела против сотрудников Sputnik, если они до начала 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, от них требуют покинуть помещение, которое они арендуют в Таллине, до конца февраля следующего года. Сотрудникам Sputnik также приостановили переводить зарплату банки.

"В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным", — сказала официальный спикер российского МИДа Мария Захарова.

Она также отметила, что Россия понимает, какое влияние на медиасферу Эстонии оказывает Лондон. По ее словам, журналистские объединения в стране находятся во взаимодействии со структурами, финансируемыми из Британии и готовят доклады о том, как противостоять российской информационной угрозе.

В МИД Эстонии заявили, что предпринятые меры - санкционная политика Евросоюза. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не стала скрывать, что ответные меры России будут чувствительными. После шантажа журналистов Мария Захарова появилась на пресс-конференции в жилете желтого цвета в знак поддержки СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что эстонским властям самим стоит распустить себя в случае продолжения угроз.

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