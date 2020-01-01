Упряжка 21 века: Boston Dynamics заменили оленей Санта Клауса на роботов

Инженеры "Boston Dynamics" создали группу из трех своих самых современных роботов, которыми заменили оленей в импровизированной упряжке Санта-Клауса, сообщает RT.
Роботизированные четвероногое оказались достаточно сильными, что тащить "сани" с человеком на них.
Повозка с праздничными роботами проехалась по территории компании, чем вызвала массу восторга среди сотрудников и проезжавших мимо автомобилистов.
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