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Упряжка 21 века: Boston Dynamics заменили оленей Санта Клауса на роботов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200101/1029135732/Upryazhka-21-veka-Boston-Dynamics-zamenili-oleney-Santa-Klausa-na-robotov.html

Американская компания Boston Dynamics, занимающаяся разработкой робототехники, выпустила необычное поздравление с рождеством.

Инженеры "Boston Dynamics" создали группу из трех своих самых современных роботов, которыми заменили оленей в импровизированной упряжке Санта-Клауса, сообщает RT.

Роботизированные четвероногое оказались достаточно сильными, что тащить "сани" с человеком на них.

Повозка с праздничными роботами проехалась по территории компании, чем вызвала массу восторга среди сотрудников и проезжавших мимо автомобилистов.

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Теги:
Новый Год


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