Упряжка 21 века: Boston Dynamics заменили оленей Санта Клауса на роботов

Инженеры "Boston Dynamics" создали группу из трех своих самых современных роботов, которыми заменили оленей в импровизированной упряжке Санта-Клауса, сообщает RT.

Роботизированные четвероногое оказались достаточно сильными, что тащить "сани" с человеком на них.

Повозка с праздничными роботами проехалась по территории компании, чем вызвала массу восторга среди сотрудников и проезжавших мимо автомобилистов.

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