Самое мощное за десять лет: наводнение в Индонезии унесло уже 43 жизни

В результате наводнения и оползней в Индонезии погибли по меньшей мере 43 человека, десятки тысяч людей оказались в статусе беженцев.
Ранее сообщалось о 26 погибших.
Наводнения были спровоцированы проливными дождями 31 декабря и в первые часы новогоднего дня. Отмечается, что это были самые сильные из зарегистрированных дождей с 1866 года.
Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.
Для отвода воды из жилых районов и объектов общественной инфраструктуры, таких как железные дороги, используются помпы.
Два самолета подготовлены к разгону потенциальных дождевых облаков над Зондским проливом, а более крупный самолет будет находиться в режиме ожидания.
Проливные дожди могут продлиться до середины февраля.
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