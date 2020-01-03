Самое мощное за десять лет: наводнение в Индонезии унесло уже 43 жизни

Более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия. До некоторых районов города, в которых необходима эвакуация местных жителей, не могут добраться спасатели.

В результате наводнения и оползней в Индонезии погибли по меньшей мере 43 человека, десятки тысяч людей оказались в статусе беженцев.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

Наводнения были спровоцированы проливными дождями 31 декабря и в первые часы новогоднего дня. Отмечается, что это были самые сильные из зарегистрированных дождей с 1866 года.

Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

Для отвода воды из жилых районов и объектов общественной инфраструктуры, таких как железные дороги, используются помпы.

Два самолета подготовлены к разгону потенциальных дождевых облаков над Зондским проливом, а более крупный самолет будет находиться в режиме ожидания.

Проливные дожди могут продлиться до середины февраля.

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