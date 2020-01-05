"Нет справедливости, нет мира": кадры демонстрации против политики Трампа в Ираке и Иране

В субботу демонстранты прошли маршем к отелю Trump International в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы выразить протест против авиаудара администрации Трампа, в результате которого погиб иранский военный командир Касем Сулеймани и последовало развертывание американских войск на Ближнем Востоке.
Вооружившись песнопениями и плакатами, демонстранты прошли маршем по центральным улицам города. Актер и активист Джейн Фонда присоединилась к толпе.
Протест в Вашингтоне начался после того, как десятки тысяч человек прошли маршем по Ираку, чтобы оплакать Сулеймани и лидера иракского ополчения, убитых в результате авиаудара США.
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