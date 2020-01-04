Трамп об убитом генерале Сулеймани: террорист номер один в мире

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире" и обвинил его в подготовке атак на американских дипломатов и военнослужащих, передает РИА Новости.

"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани. Вчера мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы предприняли действия не для того, чтобы начать войну", - сказал Трамп.

Президент США также обвинил Сулеймани в совершении терактов.

"Смерть невинных людей была нездоровой страстью Сулеймани, он вносил вклад в террористические акты от Нью-Дели до Лондона. Сегодня мы вспоминаем жертвы множества зверств Сулеймани и утешаемся тем, что его правление, основанное на терроре, закончилось. Он совершал теракты, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении последних 20 лет. То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно", - заявил Трамп.

Дональд Трамп подчеркнул, что готов к дальнейшим действиям против Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

"Если американцам где-либо будет угрожать опасность, все цели нами полностью определены, и я готов предпринять любые необходимые действия. Это в особенности относится к Ирану", - заявил Трамп.

В то же время Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не добиваются смены власти в Иране.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что генерал Касем Сулеймани планировал на момент своего убийства нападения не только на американцев, но и иракцев, ливанцев и сирийцев, но не привел каких-либо доказательств.

"Когда он приземлился в Багдаде, он совершал поездку по региону. До этого он в своих поездках посетил места по всему региону, и целью поездок было исключительно выстраивание того, что они называли "большой атакой". Они намеревались уничтожить значительное число американцев", - сказал Помпео.

"Но, без сомнения, это привело бы к гибели и местных — вероятно, иракцев, ливанцев и сирийцев, людей по всему региону. Эта атака была бы определенного масштаба. Мы не можем говорить о деталях, но достаточно сказать, что американцы могут быть уверены: решение президента (США Дональда) Трампа убрать Касема Сулеймани спасло много американцев", - заявил Помпео.

Накануне США с санкции Трампа нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий "Кудс" генерал Касем Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Иран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.

Убийство Сулеймани осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал действия Вашингтона "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.

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