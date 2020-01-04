"Государственный терроризм": парламент Абхазии осудил убийство генерала Сулеймани

При ракетном обстреле аэропорта Багдада погиб глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, ответственность за удар взяли США.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Парламент Абхазии осудил теракт в аэропорту Багдада, "представляющий собой чудовищный и беспрецедентный образец государственного терроризма", сообщила пресс-служба Народного собрания.

Депутаты отметили, что подобные акции ставят человечество на грань очередной мировой войны с непредсказуемыми последствиями.

"США совершили террористический акт в нарушение действующих международных норм, общепризнанных принципов международного права, продемонстрировав полное игнорирование позиций других акторов мировой политики и общечеловеческих ценностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты выразили соболезнования семье Касема Сулеймани, руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью видного государственного и военного деятеля.

"Призываем все международные организации и представительные органы государств мира осудить террористический акт, направленный на развязывание войны в регионе", - сказано в сообщении.

Ранее США с санкции Трампа нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий "Кудс" генерал Касем Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Иран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.

Убийство Сулеймани осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал действия Вашингтона "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.

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