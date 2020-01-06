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Прощание с Сулеймани: религиозный лидер Ирана плакал на похоронах генерала

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Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани прошла в Тегеране в понедельник, 6 января. Церемонию возглавил Аятолла Али Хаменеи.

Во время традиционной молитвы Высший руководитель Ирана не смог сдержать слез.

На похоронах также присутствовал президент Ирана Хасан Роухани. Почтить память Сулеймани на улицы столицы вышли десятки тысяч людей.

Иранский генерал был убит 2 января во время налета американской авиации. В Тегеране пообещали Вашингтону жесткий ответ. В российском МИД заявили, что действия США чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.

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