Что происходит на Ближнем Востоке: последствия убийства США генерала Сулеймани

Иранские ракетные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного американского чиновника. США и Иран обмениваются взаимными угрозами, мир призывает их к спокойствию и с опаской наблюдает за ситуацией.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В воскресенье 5 января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом страна продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны.

С чего все началось

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В результате оба были убиты.

В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

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Что происходит сейчас

Военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган заявил, что Иран нанесет прямой ответный удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани.

"Именно Америка начала войну. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может закончить этот период войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли… Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов ", - заявил Дехган.

В ответ президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США примут "уместные и соразмерные" меры в ответ на угрозы американцам со стороны Ирана. По заверениям госсекретаря, США будут соблюдать законы в случае нанесения ударов по иранским объектам.

В свою очередь, как сообщает агентство ISNA, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани заявил, что "ответ Тегерана на это преступление, безусловно, будет военным, но он не будет ограничиваться только военными действиями".

Тегеран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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При этом со стороны американского президента продолжают поступать угрозы в нанесении ударов по культурным объектам Ирана. Также Трамп не исключил, что данные разведки, связанные с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, могут быть обнародованы.

Демократы в конгрессе США обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции. Трамп в ответ заявил, что не обязан был просить разрешения.

Позже спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата представителей этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану.

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Ядерная сделка Ирана

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета безопасности ООН, США и Евросоюза.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из СВПД – 8 мая 2019 года. Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением".

Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим.

Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.

В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

В воскресенье 5 января 2020 года Иран заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

Позиция России, Франции, Германии и Великобритании по ядерной сделке

Россия последовательно выступала за сохранение реализации сделки и расширение экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США. Россия призывала Иран проявлять выдержку и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола.

2 октября 2019 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Иран до сих пор не нарушил обязательств по юридически обязывающим документам – договору о нераспространении, соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях. "Все, что он делает, делается под контролем МАГАТЭ", – сказал Лавров.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после встречи в Вене по ядерной сделке в июне 2019 года заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции.

Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД России Сергей Рябков в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти. Лавров заявил, что Москва призывает европейских участников ядерной сделки сделать INSTEX по-настоящему эффективным механизмом торговли с Ираном, без этого сохранить соглашение будет сложно. В начале октября Лавров отметил, что ни одна сделка с Ираном в рамках INSTEX так и не была доведена до конца.

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Позиция Германии, Франции и Великобритании по ситуации на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров в воскресенье 5 января заявили, что согласились работать для снижения напряженности на Ближнем Востоке на фоне убийства генерала Сулеймани. Они также призвали Иран воздержаться от шагов, не соответствующих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

При этом лидеры трех европейских государств подчекрнули, что осуждали удары по силам коалиции в Ираке и были обеспокоены негативной ролью генерала Касема Сулеймани в регионе.