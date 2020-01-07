Континент в огне: как пожары в Австралии уничтожают целые города

Ситуацию в охваченной лесными пожарами Австралии уже называют катастрофой планетарного масштаба. В списке жертв не менее 20 человек, а уникальные животные континента гибнут сотнями тысяч. Экологи предупреждают — под угрозой исчезновения целые виды.

В Австралии — природная катастрофа. С сентября 2019 года из-за стихии сгорели около пяти миллионов гектаров леса – это больше, чем вся Минская область. За несколько месяцев пожары стали видны даже из космоса — спутники вместе с огнем различают и шлейф дыма, который добрался аж до Новой Зеландии.

Распространению пожаров способствует сильная жара — температура выше 40 градусов, плюс сильный ветер. Над землей поднимаются огненные смерчи. В столице — Канберре — закрыты детские сады и госучреждения.

Не работают многие магазины. Содержание вредных веществ в воздухе превысило допустимый уровень почти в 10 раз.

На помощь в борьбе с огнем пожарным Австралии прибыли спецподразделения из других стран. И, в частности, из США, где природные пожары также нередко приобретают масштабы национальной катастрофы.

Однако справиться с огнем пока не удается. Пожарным мешают установившаяся с весны (которая в южном полушарии начинается в сентябре) жаркая погода, а также засуха и сильный ветер.

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