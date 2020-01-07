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Точность и тишина: снайперы ЮВО отработали скоростную стрельбу в Южной Осетии

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Главной особенностью проводимых занятий является совершенствование навыков стрельбы в условиях горно-лесистой местности, холодной погоды и высокогорья.

В соревнованиях по скоростной стрельбе на полигоне Дзарцеми приняли участие более 100 снайперов российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие тренировали навык стрельбы из винтовки СВ-98 и снайперской винтовки Драгунова.

"Специальный курс обучения включал в себя скрытые переходы на десятки километров, бесшумный обход сторожевых застав и задачи по ликвидации командиров подразделений условного врага", - говорится в сообщении.

Большое внимание во время занятий было уделено маскировке: снайперы отработали навык "исчезновения" в лесу и траве после ликвидации целей. Тренировка проходила в режиме соревнования: снайперы работали в парах и каждую задачу одновременно выполняли несколько пар.

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Теги:
Министерство обороны РФ, Южная Осетия, ЮВО


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