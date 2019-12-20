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Тысяча беспилотников за пять лет: в ЮВО рассказали о разведактивности у берегов Крыма

© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Силы противовоздушной обороны ЮВО в основном фиксируют полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также стратегических разведывательных беспилотных аппаратов RQ-4В Global Hawk.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев сообщил, что с момента возвращения Крыма в состав России военные засекли более тысячи разведывательных беспилотников вблизи побережья полуострова, передает РИА Новости.

"С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - сказал Гостев.

Генерал-майор Гостев добавил, что за 2019 год подразделения ПВО в целом обнаружили порядка 78 тысяч воздушных объектов, а дежурные истребители поднимались в воздух для перехвата самолетов-разведчиков стран НАТО более 70 раз.

Учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму
© Foto / Пресс-служба ВДВ
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Теги:
разведка, беспилотники, НАТО, Россия, Крым


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