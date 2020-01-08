Вырастить чемпионов: видео из секретной тренировочной базы бойцов ММА в горах Дагестана

Именно здесь, в горах, на высоте 1 750 метров над уровнем моря, располагается секретный учебно-тренировочный лагерь, в котором бойцы ММА готовятся к выходу на октагон.
Приезжают сюда не только из Дагестана, но и из Москвы. Тренировочный лагерь оборудовали на базе отдыха "Горные вершины" в селе Хуштада. В кавказских хребтах скрываются спортивная площадка с рингом для спарринга, футбольное поле, чуть выше стоят коттеджи, в которых живут борцы, по четыре-шесть человек в доме. Душевые стоят рядом, на улице.
"Устраивает высота, есть элементарные условия, сверхусловий там нет, но нас это устраивает", — рассказывает тренер Магомед Магомедов.
По его словам, тренировки в горах повышают выносливость. Например, если после трех раундов на вершине, спортсмен устает, то три раунда в зале "он просто не почувствует".
Возрастных ограничений для тренировок в "Горных вершинах" нет, здесь отрабатывают боевое мастерство и молодые мальчишки, и бывалые спортсмены. А по соседству с лагерем, с другой стороны, в большом домике, говорят, тренируется и Хабиб Нурмагомедов.
Приедет ли знаменитый дагестанский боец в "Горные вершины" не известно. "Макгрегор, наверное, нет. Хабиб по соседству", — шутит Магомедов.
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