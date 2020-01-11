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Как Apple сканирует фото на iCloud в поисках "незаконного контента"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200111/1029205023/Kak-Apple-skaniruet-foto-na-iCloud-v-poiskakh-nezakonnogo-kontenta.html

Компания Apple автоматически сканирует все фотографии, которые попадают в iCloud с устройств пользователей iPhone.

На выставке CES 2020 в американском Лас-Вегасе старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания автоматически сканирует все фотографии, загружаемые на сервис iCloud.

Алгоритм нацелен на выявление "потенциально незаконного контента", в том числе изображений, содержащих сцены жестокого обращения с детьми.

Соответствующие изменения внесены в политику конфиденциальности Apple 31 декабря 2019 года.

Эксперты поделились своим мнением в отношении новой политики конфиденциальности компании в эфире RT.

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