День третий: продолжение политкризиса в Абхазии

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Акции протеста в Сухуме продолжаются третий день. Несмотря на то, что Верховный суд признал незаконными итоги президентских выборов, и ЦИК страны должен назначить дату выборов, протестующие не намерены покидать администрацию главы государства.

Митингующие по-прежнему настаивают на том, что Рауль Хаджимба должен сложить с себя полномочия президента страны. Одним из главных событий дня стала встреча премьер-министра Валерия Бганба с представителями оппозиции. Итоги переговоров обе стороны назвали положительными.

Также 11 января состоялась встреча сторонников Рауля Хаджимба в Абхазской Госфилармонии. Они считают, что решение Верховного суда, который признал незаконными прошедшие выборы президента являются неправомерными.

Среди других событий третьего дня политического кризиса можно выделить также сообщение на СГБ Абхазии о том, что СГБ, МВД и Генпрокуратура совместно проводят комплекс доследственных, оперативно-разыскных мероприятий для установления и привлечения к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в городе Сухум.

Читайте также: