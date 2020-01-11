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Виталий Габния: Хаджимба готов пойти на новые выборы

© Foto / Aleksey Gusev
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Рауль Хаджимба делегировал вице-президента Аслана Барциц и бывшего вице-президента Виталия Габния на встречу со своими сторонниками, собравшимися в здании Филармонии в субботу 11 января.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Рауль Хаджимба готов пойти на новые президентские выборы, заявил бывший вице-президент Виталий Габния.

"Президент никуда не уходит и в этом нет решения проблемы. Поэтому необходим компромисс. Российская сторона во всем этом участвует. Президент готов идти на новые выборы, где и в каком качестве идет обсуждение. В соответствии с законом, он исполняет обязанности на последующие три месяца.",  - сказал на встрече со сторонниками Виталий Габния.

Габния также подчеркнул, что события 2014 года и нынешние нельзя сравнивать. По его словам, в 2014 году не было задачи захватить власть,  Администрацию президента, протестующие требовали приостановить паспортизацию населения Галского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент не приехал к сторонниками в Филармонию, так как его встреча с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым еще не состоялась, сообщил вице-премьер Даура Аршба.

Аршба отметил, что главная тема повестки на встрече с Нургалиевым - стабилизация ситуации и недопущение столкновений между людьми и кровопролития.

Он также рассказал, что власть не согласна с решением кассационной инстанции Верховного суда и намерена оспаривать его в Президиуме.

В пятницу 10 января кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедшего в сентябре повторного голосования на выборах главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

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