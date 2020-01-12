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Против пенсионной реформы: митинги в Париже переросли в ожесточенные столкновения

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Во Франции общенациональная забастовка против пенсионной реформы идет уже 38 дней.

Митинги против пенсионной реформы во Франции и антиправительственные протесты "желтых жилетов" переросли в столкновения с полицией в Париже и других городах. Полиция ответила слезоточивым газом, когда некоторые протестующие бросили камни и открыли огонь.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции совпала с 61-й акцией "желтых жилетов", которые уже более года протестуют против государственных мер жесткой экономии.

Напряженность в эту субботу, по-видимому, была особенно высока, поскольку столкновения между протестующими и правоохранительными органами вспыхнули в нескольких местах по всей стране.

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