Против пенсионной реформы: митинги в Париже переросли в ожесточенные столкновения

Митинги против пенсионной реформы во Франции и антиправительственные протесты "желтых жилетов" переросли в столкновения с полицией в Париже и других городах. Полиция ответила слезоточивым газом, когда некоторые протестующие бросили камни и открыли огонь.
Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции совпала с 61-й акцией "желтых жилетов", которые уже более года протестуют против государственных мер жесткой экономии.
Напряженность в эту субботу, по-видимому, была особенно высока, поскольку столкновения между протестующими и правоохранительными органами вспыхнули в нескольких местах по всей стране.
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