Поджоги, баррикады, столкновения: Барселону охватили массовые беспорядки

Радикальные сторонники независимости Каталонии устроили массовые беспорядки в центре Барселоны рядом с представительством Национальной полиции, пишет RT.

Жесткие столкновения полиции и радикалов перекинулись на площадь Каталонии и ближайшие улицы, плоть до Университетской площади. Радикалы переворачивают мусорные контейнеры, строят баррикады и поджигают их.

Полиция пытается взять под контроль беспорядки в Барселоне: она впервые использовала водомет, чтобы погасить пылающие по центру города баррикады и мусорные баки. Кроме того, правоохранительные органы пытаются утихомирить радикалов, которые забрасывают их брусчаткой, бутылками, банками и другими предметами, при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе более 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более 130 человек.

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