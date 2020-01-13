Они разноглазые: кошки Поппи и Роузи покорили интернет

Друзья Сары Дженкинс сочли этих сфинксов страшными и неприятными. Женщина сначала расстроилась, но потом решила показать миру уникальную красоту животных и завела для них аккаунт в Instagram.

Сфинксы очень "любят болеть". За котами этой породы всегда надо приглядывать: на солнышке его нежной кожице угрожают ожоги, из-за ветра они запросто могут простудиться, если вовремя не искупать его, то он с большой вероятностью покроется гнойничками.

Уход за сфинксом больше похож на уход за маленьким ребенком. Однако именно кошка этой породы станет для вашей семьи очень преданным другом. Характер у сфинксов мягкий, они ранимые и ласковые. Эти коты много кушают, чтобы нормализовать теплообмен.

Несмотря на довольно странный внешний вид, эти коты настолько очаровательны, что вы не сможете перед ними устоять. Они весь интеллигентны, могут выполнять команды и трюки. Единственное, чего боится сфинкс, остаться без поддержки человека. Сфинксы стоят от одной до трех тысяч долларов.

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