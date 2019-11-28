Этот котенок разобьет ваше сердце: маленький манчкин собрал 14 миллионов просмотров

Кошек породы манчкин сравнивают с таксами, корги и даже кенгуру. Этот милый котенок стал звездой Youtube.

Лапки манчкинов короче, чем у обычных кошек в два-три раза, этот милый маленький и пушистый котенок ко всему прочему еще и обладатель грустных голубых глаз и пронзительного взгляда.

Цвет глаз манчкинов может быть любым, он связан с окрасом самой кошки.

Смотреть на такого котенка можно бесконечно, неудивительно, что он стал звездой Youtube и собрал миллионы просмотров.

Из-за необычного строения лапок, для того чтобы осмотреться, манчикны в отличие от обычных котов не встают на задние лапки, а садятся, крепко упираясь в пол хвостом. В таком положении эти кошки могут находиться довольно продолжительное время, а свисающие по бокам короткие передние лапки придают сходство с кенгуру и корги.

Авторы видео уверяют, что перечисляют все вырученные от рекламы средства на благотворительность, деньги перечисляют в приюты для животных.

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