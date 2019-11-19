Итальянский шик: котошоу в Риме

В Риме прошла выставка, которая помогла найти дом бездомным животным. 18 кошек нашли себе новых хозяев.

Кошки различных пород были представлены на выставке "Суперкот" в Риме.

На ней, наряду с домашними питомцами, также выставлялись и бездомные животные. В выставке приняли участие представители 60 различных пород, а после ее окончания 18 бездомным кошкам нашли дом.

Выставка длилась два дня, в течение которых посетители могли полюбоваться на пушистых и не очень красавиц, а также поучаствовать в дискуссиях и послушать лекции. Ключевой темой обсуждений стала терапия домашних животных: как коты помогают хозяевам бороться с различными заболеваниями.

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