00:00 20 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR70.63
Поиск
Фото

Итальянский шик: котошоу в Риме

Получить короткую ссылку
0 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo. Alessandra Tarantino
Кот Джаррет породы сфинкс на котошоу в Риме
Sputnik Абхазия

В Риме прошла выставка, которая помогла найти дом бездомным животным. 18 кошек нашли себе новых хозяев.

Кошки различных пород были представлены на выставке "Суперкот" в Риме.

На ней, наряду с домашними питомцами, также выставлялись и бездомные животные. В выставке приняли участие представители 60 различных пород, а после ее окончания 18 бездомным кошкам нашли дом.

Выставка длилась два дня, в течение которых посетители могли полюбоваться на пушистых и не очень красавиц, а также поучаствовать в дискуссиях и послушать лекции. Ключевой темой обсуждений стала терапия домашних животных: как коты помогают хозяевам бороться с различными заболеваниями.

Смотрите также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Итальянский шик: котошоу в Риме
Из Ирака в Россию: возвращение детей на родину
Пожар в лесах Абхазии: цифры, детали, очаги распространения


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться