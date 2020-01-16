Решение принято: как проходило голосование о назначении Мишустина премьером

Государственная дума России утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, против - ни одного. Еще 41 депутат воздержался от голосования.

"Решение принято. Коллеги, мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства Российский Федерации Мишустина Михаила Владимировича", - заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам голосования.

Перед голосованием Мишустин встретился с депутатами думских фракций и пообещал кардинальные изменения в правительстве как по составу, так и по структуре, однако никаких имен не назвал.

Ранее Михаил Мишустин занимал должность главы Федеральной налоговой службы. Его кандидатуру на должность премьера предложил накануне Владимир Путин, после того как Дмитрий Медведев объявил, что возглавляемое им правительство подает в отставку.

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