Путин назначил Мишустина премьер-министром России

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Михаила Мишустина, документ опубликован на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

"За" проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.

Кроме того, президент назначил бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности России, сообщает РИА Новости.

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